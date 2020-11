Abdelilah BOUIZI

INGENIEUR GENERALISTE A DOMINANTE MECANIQUE



Calculs de structures :

- Résistance des matériaux, Mécanique des structures, statique, dynamique, linéaire, non linéaire

- Dynamique rapide, crash automobile, Mise en forme des matériaux, méthode des éléments finis



Responsabilités de projets :

- Interface fonctionnelle avec les services opérationnels : commercial, achat, industrialisation

- Définition dobjectifs : moyens, délais, qualité, gestion des coûts



Relations technico-commerciales :

- Interface avec les sous-traitants et les fournisseurs : Bureaux dÉtudes, Éditeurs de Logiciels

- Analyse et suivi de la satisfaction des besoins clients



Mes compétences :

Méthode des éléments finis

Calculs de structures

Dynamique rapide

Résistance des matériaux

Crash automobile

Mise en formes des matériaux

Responsabilités de projets