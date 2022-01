Abdelilah CHAABOUCHE

Je suis un étudiant motivé qui cherche l'expérience sur le terrain en appliquant ce que j'apprends dans le cadre de ma formation. Je suis ouvert à toutes possibilités d'apprentissage et de contact professionnel et personnel!

Durant mes formations, j'ai pu accumulé un grand nombre de compétence :

Communication :

- Création d’évènements;

- Mise en place de plans de communication

- Création de supports de communication (campagne d'affichage (Clear Channel/JC Decaux/Médiatransports, guides, plaquettes, bannières web...);

- Relations presse;

- Renforcement d’identité;

- Mise en place de partenariats;

- Gestion des réseaux sociaux (facebook, twitter, google+, viadéo, etc);

- Anglais courant.

Animation :

- Médiateur social;

- Sous-directeur de structure;

- Animateur jeunesse.

Photographie :

- Photographie numérique;

- Retouche d’image : Photoshop;

- Montage : Adobe After Effects.

Opérationnelles :

- Dynamisme;

- Travail en groupe;

- Ouverture d'esprit;

- Responsabilité.



