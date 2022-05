Vincent DAVID

Je travaille pour l'entreprise Club méditerranée depuis plus de 6 ans sur le poste de Directeur Hôtelier. j'ai eu la chance de pouvoir travailler au Maroc, en Turquie, au Mexique, en France et en Chine.

Je cherche à aujourd'hui un nouveau challenge.



Voici mes compétences:



Responsable des opérations liées aux activités du site : Hôtelière / Loisir / Technique / Ressource Humaine / Financière.



Stratégie : Mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise dans les différents départements de l’établissement.



Prestation / Relations Client: Garantir l'offre Prestation dans les services de l’établissement et de la qualité des relations avec les Clients en renforçant la culture et l'esprit de l’entreprise. Respecter les procédures internes et externes. Mise en place du suivi et du contrôle des normes, des standards et de la législation applicable locale et/ou toute autre législation.



Qualité / Hygiène et sécurité : Assurer l'application des standards de qualité, des règles d'hygiène et de sécurité, ainsi que la bonne utilisation du patrimoine relatifs aux différents départements.



Management / Gestion des RH : Représenter les valeurs de l’entreprise, diriger et animer l'équipe de Managers, garantir l’application des processus RH opérationnels.



Résultats économiques : Gérer et analyser les résultats économiques des services : Produits / Charges / Revpar / Revpac / Marges /taux de transformation / Seuil de rentabilité / Tableau de bord / SIG / EBE).



Commercial / Marketing : Développer les ventes relatives aux départements de l’établissement. Benchmarking réalisé régulièrement pour rester leader sur la zone de chalandise.



Représentation de l’entreprise sur le terrain : concourir au maintien des bonnes relations avec les autorités locales.