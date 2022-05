Vincent DAVID

Passioné de vin, j ai effectué une spécialisation "commercialisation des vins et spiritueux" à la suite de mon diplôme de commerce pour allier plaisir et travail.

Suite à une première expèrience réussie chez Metro en tant que chef de rayon, j ai intégré les structures Blasons de Bourgogne et Vignerons de Rasteau et Tain en avril 2005 en tant que chef de secteur.

Je m occupe actuellement des centrales d achats régionales et des hypermarchés du secteur Rhône Alpes/Auvergne.