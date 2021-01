Xavier OSTERNAUD

Diplômé d'un Master Marketing de l'ESC St Etienne.



Actuellement élu à la Ville d'Annecy.



Fondateur/Gérant de la SARL The Ouroboros Klubb, Marque : Oaristys.

Créer une expérience émotionnelle pour nos membres autour d'un dégustation de vins pendant un dîner animé par une œuvre artistique qui transcende la personnalité des vins dégustés.



Féru de vins, passion que je me suis découverte grâce à mon ancien métier. Je me ferais une joie d'échanger à ce sujet, en pro ou pour le plaisir.

N'hésitez pas à visiter ma page Facebook consacrée à ma passion pour ce nectar : https://www.facebook.com/NectarsEmotions?ref=hl



De plus je me suis lancé dans divers recherches généalogiques sur ma famille OSTERNAUD et mes racines, si vous portez ce nom ou que vous êtes parents à cette famille je serais ravi de faire connaissance et vous relier à notre arbre !

Venez nous rejoindre sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/groups/59547644267/?fref=ts



Si vous êtes intéressé contactez moi.





Au plaisir

Xavier







Mes compétences :

Chef de produit

Chef de projet

Communication

Création

Création d'entreprise

Evénementiel

Marketing

Responsable marketing

Stratégie

Voyages