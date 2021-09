Abdelkader KHECHANA

Passionné par mon métier, j'ai bâti ma carrière à force d'ambition, de travail et de ténacité.



Riche de nombreuses expériences dans les domaines de la gestion, de la commercialisation, de la restauration et du management d'équipes, je gère ma carrière de façon proactive.

Au cours de mon parcours professionnel j'ai su saisir les opportunités et relever les challenges.



Mes qualités naturelles de manager m'ont permises de partager avec mes équipes les succès.

Mon humilité devant les échecs m'a permis d'apprendre. Toujours dans la même dynamique proactive je reste à l'écoute du marché.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Créativité

Adaptabilité

Gestion budgétaire

Aisance relationelle

Autonomie professionnelle