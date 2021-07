Abdelmonaem LABIDI

Diplômé, d'un master professionnel TPNDD (Technologies des Produits Naturels et Développement Durable), chef de projets de développement avec la Fondation ATLAS pour l'Autodéveloppement et la Solidarité (ONG) par la valorisation des plantes médicinales et aromatiques.



L'objectif de mon engagement est de contribuer à la sensibilisation des populations forestières à une exploitation responsable et durable des ressources naturelles et, par une approche scientifique, de mettre l'accent sur les vertus des plantes aromatiques et médicinales des régions rurales.



Ceci peut être réalisé par un travail sur terrain à travers des projets de valorisation qui se reposent sur l’organisation des populations forestières pour leur participation active et efficace à toutes les étapes du développement en tant qu’acteurs et bénéficiaires en vue de promouvoir l’auto-développement.



Mes compétences :

Ingénierie

Gestion de projet

Microsoft Windows

Microsoft Office

Internet

CT scan