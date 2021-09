Ingénieur en Génie Mécanique converti en Gestion et Coordination de Projets. Orienté résultats et satisfaction clients avec un esprit ouvert et un désir délargir mes connaissances. Pour la gestion partenaires et des parties prenantes, je pense que le dépassement des obstacles quotidiens et le travail sur mon intelligence émotionnelle sont la clé pour atteindre les objectifs et accomplir un travail consciencieux.