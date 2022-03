Mehrez MEHDI

Diplômé de l'École d'ingénieurs De Monastir, ma formation académique c’était basé au service des méthodes, déterminer les moyens nécessaires à la production. Partant de la série d'opérations à exécuter, le choix des machines et leurs outillages.



Ma formation a été renforcée par une solide expérience professionnelle de trois ans : J'ai pu acquérir tout à la fois connaissances théoriques et savoir-faire pratique. Au service études et développement, je conçoit l'architecture d'ensemble d'un produit, choisit les solutions techniques et procède à des simulations numériques sur ordinateur, pour soumettre les pièces à différentes contraintes. À partir de ces calculs théoriques, je déduit les caractéristiques de chaque élément : dimensions, résistance des matériaux et je vérifie ensuite que le prototype est conforme aux performances attendues.



Fort de ce parcours, je permet de proposer mes services éventuels en qualité d'ingénieur en mécanique.



Mes compétences :

Solidworks

Pro/ENGINEER

CATIA

ANSYS