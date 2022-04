Soumaya GHODHBANE

2008-2009 « INGENIEUR RESPONSABLE QUALITE & SERVICE APRES VENTE» SCHNEIDER ELECTRIC TUNISIE



- Gestion d’un groupe de 2 personnes pour le suivi et la résolution des problèmes qualité et mal fonctionnement des produits défectueux par la Mise en place des procédures : de planification des actions sur site de Client, de remplacement des produits et établir des « reporting » aux usines et aux centres de distribution

- Mise en place des nouvelles procédures de qualité et de service après vente : traitement réclamation client, mise en place des actions pour améliorer la satisfaction clients, réduire le temps de traitement des problèmes service Après vente.

- Lancement des enquêtes de satisfaction Clients

- Mise à jour du site web Schneider Electric Tunisie selon la nouvelle charte :Array

- Installation et paramétrage d’un Serveur Proxy & Installation et gestion d’un outil de filtrage du web afin de contrôler la bande passante et protéger les ordinateurs.

- Développement d’un outil de gestion des remises exceptionnelles sous la plate forme Lotus Notes.



2002-2007 « INGENIEUR RESPONSABLE SYSTEME D’INFORMATION » SCHNEIDER ELECTRIC TUNISIE



- Développement :

- Développement d’un site web pour Schneider Electric Tunisie :Array

- Développement d’un outil qui permet d’automatiser le processus de traitement et de suivi des commandes en interne: « Gestion Commercial » sous la plate forme Visuel Basic.

- Développement d’un outil de gestion des congés et de gestion des réclamations clients sous la plate forme Lotus Notes.

- Développement des outils de gestion de la qualité, help desk sous la plate forme Lotus Notes pour Maroc et Algérie.

- Installation et maîtrise de l’outil SAP et développement de quelques états utilisant les différentes transactions de SAP

- Mise en place de l’outil CRM (sous la plate forme lotus) : installations, paramétrage, formations des personnels de la société, développement de quelques modules sous la plate forme cristal report utilisant la base de donnée de CRM, assurer son fonctionnement.



- Maintenance et Installations :

- Mise en place d’un réseau au niveau des différents sites de Schneider Electric Tunisie (Siège de Tunis, Agence de Sfax et l’agence de Libye)

- Suivi du parc Informatique installé dans le siège et les différentes agences : en assurant le bon fonctionnement du système d’information (Firewall, réseau, protections Antivirus, sauvegardes…), la maintenance et son évolution.

- Installation de Lotus Notes (client & serveur) et création des utilisateurs.

- Installation et paramétrage du Serveur, Firewall

- Mise en place d’un projet « Help desk » : Support Clients Tunisie : Un seul point de contact totalement dédié à leurs demandes



Mes compétences :

Adobe

Checkpoint

Dreamwaver

Firewall

Flash

Flash MX

Frame Relay

J2EE

JAVA

Java j2ee

Juniper

LAN

Lotus

Macromedia

Macromedia Flash

Matlab

Microsoft CRM

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Networks

PABX

Routeur

Sage

SAP

SAP CRM

Switch

TCP IP

VBA

VHDL

WAN