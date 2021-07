Abdelmoumene ATTAL

Ayant lopportunité de travailler sur des différents progiciels de gestion en particulier les modules comptabilité, finance et GRH, jai intégré la formation de MS ERP management pour acquérir les connaissances et perfectionner mes acquis afin daller jusquau bout de mes motivations en accédant un niveau supérieur dans le domaine du management des ERP qui ne cesse dévoluer.

Je veux mettre à profit mes compétences dans le domaine du management des ERP, finance et comptabilité au sein dun groupe désireux de s'entourer d'un collaborateur motivé, énergétique et qui est prêt à faire son mieux pour créer une valeur ajoutée aux projets de son équipe.

Pour me contacter : 0751178024 Attalabdelmoumene@outook.fr