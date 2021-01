Laurent PIZY

Passionné depuis toujours par l'informatique, j'ai suivi le cursus de Manager de Systèmes d’Information et d’Infrastructure (Ms2i) Parcours Product Lifecycle Management (PLM) à l’Académie du PLM - 3iL Academy. Après avoir effectué mon mémoire chez Michelin sur le site de Ladoux (Campus RDI Urbalad) où j'étais en mission pour Atos (Clermont-Ferrand), j'ai pris la responsabilité de 2 équipes SI chez Michelin sur le site des Carmes.



Après avoir occupé des fonctions techniques pendant 10 ans, j’ai évolué en 2011 vers le management d’équipe entant que Responsable Service Desk. Je suis rigoureux, méthodique avec un esprit d’initiative et le sens du service client. Mes compétences métiers dans les systèmes informatiques, opérationnelles de gestion de projet, pédagogiques, d’analyse et rédactionnelles se sont développées au cours de mes expériences professionnelles. Je suis capable de piloter et d'animer un service, recruter, évaluer et accompagner des collaborateurs, gérer les conflits, prendre des décisions, déléguer et atteindre les objectifs fixés.



En 2015, j'ai suivi une formation à l’IAE d’Aix en Provence qui m'a permis d’acquérir de nouvelles connaissances en management mais également dans l’ensemble des fonctions d’une entreprise pour mieux appréhender les aspects économiques, financiers, stratégiques et humains d’une entreprise.

Puis en 2016, pour valider et parfaire mes connaissances dans le domaine des systèmes d’information afin de continuer à évoluer d’un point de vue intellectuel et professionnel, j’ai commencé une formation complémentaire, hors temps de travail, d’ingénieur Informatique option Systèmes d’Information (CYC12p-1 / CYC9105A) dispensée par le Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam).



Aux vues des évolutions technologiques actuelles, le Product Lifecycle Management est un élément incontournable de l’industrie 4.0, du Big Data et de l’Io IT. j'ai donc eu envie de compléter mes expériences et mes connaissances en suivant une formation de Consultant Fonctionnel PLM.



