Stéphane BRUNEAU

Après vingt année passé dans diverses société informatique, à différent postes. Je souhaite aujourd'hui mettre à profit mon expérience afin d'accompagner les entreprises dans leurs projets informatique et téléphonique. Vous êtes une TPE ou une PME. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un informaticien chez vous à temps complet. Je vous proposes mes services à temps partager, pour vous conseiller, vous accompagner et choisir le meilleur prestataire pour vos projets informatique et téléphonique. Actuellement Responsable informatique au sein d'une structure de 450 employés. J'ai développé un réseau de prestataire de qualité sur la région du Vaucluse, mais aussi avec de grands acteurs de télécommunication (source de grosse dépense pour les entreprises, mais des solutions avantageuse existent). N'hésiter pas à me contacter pour toute étude ou conseil.



Mes compétences :

Gestion de centre d'appel

Gestion de projet informatique

Optimisation des dépenses liées à la téléphonie

Virtualisation

travail à distance et mobilité