Jean-Michel LEGROS

Bonjour,

Je suis en recherche active, actuellement Responsable commercial d'une équipe de 5 commerciaux chez Villas La Provençale sur les agences de Salon de Provence et Aix en Provence.



Mon expérience d'accompagnant de dirigeants d'entreprises m'a donné l'occasion d'approfondir mes compétences de Manager opérationnel individuel et d'équipe.



Mon domaine d'expertise est la gestion de centre de profits dans le domaine de la commercialisation de produits et services dédiés à l'habitat individuel et collectif, comprenant des équipes pluridisciplinaires.



Les différents métiers rencontrés depuis plus de quinze ans dans des PME (secteur de la fabrication industrielle, le bureau d'études technique, le bâtiment, le négoce de matériaux, les achats, le recrutement, l'animation et la formation) m'ont permis, en tant que Fonctionnel comme Opérationnel, de bâtir une réelle expérience et de réelles compétences de Manager.



Ma sensibilité est orientée vers le développement durable, la performance énergétique de l'habitation, l'écologie et le mieux vivre.



Les valeurs que je souhaite partager sont, le Sens des Responsabilité, le Développement individuel et collectif, la Performance, l'Accompagnement et le Respect de ses engagements.



Mes compétences :

Gestion de projets

Organisation, planification, gestion

Négociation BtoB et BtoC

Vente de produits techniques dédiés à l'habitat

Recrutement, intégration, animation

Manager de centre de profits

Conseil

Développement commercial

Coaching

Formation