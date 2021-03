Elodie CERVERO

7 ans d'expérience en gestion de projet communication et événementiel dont 6 ans pour un groupe de presse professionnelle.

Polyvalente, organisée, déterminée, méticuleuse et réactive



DOMAINE DE COMPETENCES



- Capacité à organiser des événements (plus de 6 ans d'expériences en événementiel B to B)

- Aptitude à gérer et coordonner la réalisation de documents de communication externe (webmasters, imprimeurs)

- Connaissances en communication web 2.0 via la mise à jour de sites internet, e-mailing via interface Joomla et SendinBlue

- Aisance relationnelle et capacité d'adaptation (assistance à la direction et collaboration avec les équipes de diffusion)



Informatique

- Maitrise du pack Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher)

- Notions en PAO (Photoshop, In design)



Langue

- Anglais - niveau intermédiaire



Mes compétences :

Gestion de projets

Marketing

Communication

B to B

Logistique

Relations publiques

Promotion

Production

Project Management

Adobe Photoshop

ICT

Joomla!

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Microsoft Word