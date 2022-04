Créée en 2001 et parmi les leaders de son marché, Infime ARCHITECTURE est au service des architectes, des urbanistes et des promoteurs immobiliers.

4 sites géographiques : Paris – Ile de France, Normandie – Grand Ouest, PACA Rhône Alpes, Sud Ouest pour répondre à vos attentes.





NOTRE METIER : La qualité de l’image



Studio de création graphique spécialisé en architecture, nous réalisons les supports visuels (illustrations, vidéos, applications graphiques) pour plus de 200 programmes immobiliers chaque année.

Notre crédo : réalisme de l’image et scénographie des ambiances.



NOTRE EQUIPE : Compétence et Passion

30 personnes passionnées (infographistes, animateurs, architectes, directeurs artistiques, directeurs commerciaux…) à votre écoute pour vous apporter CONSEILS et SOLUTIONS sur l’ensemble de vos projets : IMAGES? VIDEOS, VIDEOS INTERACTIVES, APPLICATIONS WEB dédiées à la promotion immobilière.





NOS SOLUTIONS : pour CONQUERIR et ACQUERIR



Pour la mise en scène de vos projets, nous vous proposons des offres packagées ou des solutions spécifiques.

Des packs ALL IN ONE (images + vidéo) ainsi que des Interfaces de navigation vous sont proposées pour un budget maîtrisé, un délai encadré, une prestation garantie.

Des prestations sur mesure, des scénographies adaptées pour cultiver votre différence et vous démarquer, des outils interactifs innovants.



Vous souhaitez en savoir plus :



Célia CERVERO - Direction Sud-Ouest

celia.cervero@infime.net

07 60 15 68 67

http://www.infime.net/





Mes compétences :

Business development