Mathilde TRESCH

Mon aisance relationnel, mon dynamisme font de moi une personne crédible et soucieuse du client.

Ma résistance au stress, ma force de travail et mon optimisme me permettent de mener à bien les missions qui me sont confiées.

Ancienne sportive de haut niveau, j'en ai gardé le goût de la compétition et du travail en équipe!



Mes compétences :

Autodidacte

Bon contact client

Commerciale

Contact client

dynamique

Dynamique & investie

Motivée

Persuasive

Sociable

Vente