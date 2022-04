Muriel TRESCH

Bonjour,



Formée comme psychologue du travail, je m'intéresse à tous ce qui concerne de près ou de loin la vie au travail.

De l'amélioration du bien être des salariés en passant par l'amélioration de la productivité (quantitative et qualitative) à l'intégration des travailleurs handicapés et à l'adaptation de postes, je recherche des idées de solutions.



Tous ces domaines ont un point commun dans lequel mon savoir-faire me permet d'exceller : la compétence. En effet qu'il s'agisse d'en détecter le besoin chez un recruteur potentiel, d'en détecter la présence chez un candidat ou de percevoir la nécessité de son acquisition chez un salarié, ceci est MA compétence de base.



La formation ; ainsi que la maîtrise de ses multiples solutions de financement tant pour les salariés(plan de formation, FONGECIF, OPCA...) que pour les demandeurs d'emploi (région, pôle emploi,Europe...); en fait incontestablement partie.

Cependant, dans ces domaines en constante mutation,discuter avec d'autres professionnels de tous horizons est une nécessité pour enrichir sa pratique.



Je souhaite donc échanger avec vous sur ces vastes sujets. N'hésitez pas à me contacter.



Par ailleurs je suis également ouverte à de nouveaux défis professionnels.



Mes compétences :

Ergonomie

Formation

Risques psychosociaux

Risques professionnels

Tests psychotechniques

Animation de groupes

formation continue

Bilans de compétences

Adaptation de postes

dynamisation / coaching