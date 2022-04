Antoine LEGROS

Consultant Indépendant depuis 8ans



1 CONSEIL EN ENTREPRISE :



Coaching de commerciaux,

Définition et mise en place de stratégie commerciale

Recrutement commerciaux

Technique de recherche d'emploi

out-placement





2 INTERVENANT AUPRES DE GRANDES ECOLES :



. COMMERCE : Master E.M. Lyon, Bac+4 Institut de Gestion Sociale Lyon, Institut des Sciences Urbaines de Lyon, Université Lyon 1 Maîtrise management.



. INGENIEURS : Ecole Centrale de LYON; I.N.S.A.



Missions :

• Animation de séminaires et cours, sur les thèmes suivants :



Techniques de négociation commerciale, PME PMI, Grands Comptes.

Techniques de recrutement et de recherche d’emploi et de stages.

Management d’équipe commerciale.

Gestion du temps,

Gestion de conflits,

Gestion du stress.

Coaching.



Résultats :

•305 heures de formations / an.

•205 étudiants formés.

•17 Personnes en coaching.





2003 – 2007 : Consultant auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nord - Ardèche :



Missions :



Organisations de 16 Conférences /an, auprès de 60 Dirigeants d'entreprise : Inoplast, Iris Bus, Trigano, Mecelec, GPV, Faun, etc...



• Audit et recommandations auprès du service formation de la C.C.I pour les entreprises de la région.

Résultats :

• 75 propositions de nouvelles Formations à dispenser aux entreprises de la région (Iris bus, Arjo Wiggins, Inoplast, Tetra Médical).





PARCOURS PROFESSIONNEL:



4ans chez ALTEN :

DIRECTEUR AGENCE ALTEN Rhône Alpes – 60 personnes :

2éme Société de Conseil en Hautes Technologies - 3600 Personnes CA : 257 M€ .



Missions :

•Création et direction d’un centre de profit.

•Management opérationnel de trois responsables d’agences.

•Responsable du développement commercial régional : Etudes de marché, négociations avec les directions techniques et achats des grands comptes.

•Recrutement, Gestion et Formation du personnel commercial et technique.



Résultats :

•16 ouvertures de grands comptes : Hewlett Packard, Thales Avionics, France Télécom…

•CA réalisé : 3.1 M€ sur 2001.

•Recrutement de 56 ingénieurs consultants, 3 responsables d’agence, 1 assistante.



11 ans à La SAGEM : Chef de ventes, CREATION DE L' ECOLE DE VENTE SAGEM, Directeur Régional Lyon



FORMATION



Bac + 4 Institut de Préparation aux affaires et à la Gestion



49 ans marié 2enfants



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Commercial

Conseil

Formation

Management

Management commercial

Out placement

Recherche

Vente