Frédérique TEXIER

Aujourd'hui chacun se pose des questions sur la réussite de sa vie professionnelle.



Toutes ces questions sont légitimes et afin d'y répondre, je vous propose une expérience de Coaching qui permettra en quelques séances de résoudre les problématiques que vous rencontrez.



J'agis comme "facilitateur", "déclencheur" ,"clarificateur" via, notamment, un processus d'élucidation d'objectifs et d'augmentation de la variété de choix de moyens et de solutions.



Rendez vous sur mon site

www.coachingvalues.com



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement professionnel

Coach

Coaching

Développement professionnel

Relation d'aide