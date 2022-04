Claire GERBAUD NDOMBA

Avec 15 ans d'expérience professionnelle, mon parcours me permet d’avoir la vision de l’ensemble de l’expérience client avec une marque : depuis l’analyse de la cible et la définition du mix marketing, jusqu’à la mise en œuvre de la communication sur chaque point de contact de la marque

Une double compétence marketing et marque/communication dans le secteur des services (assurance-crédit, presse, télécommunication) tant sur le digital qu’en marketing direct ou dans les réseaux de distribution

Une capacité à fédérer les équipes dans des environnements complexes et concurrentiels

Un savoir-faire dans la gestion de projets transverses à forts enjeux business avec culture du résultat



Mes compétences :

Relation client

Marketing

Marque