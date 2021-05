Abdelmoutaleb MOKHNACHE

Fort d'une expérience de plus de 13 ans en tant superviseur instrumentation et contrôle et plus particulièrement dans les systèmes de contrôle commande et de régulation, je maitrise les logiciels de configuration des automates tels que : YOKOGAWA CS3000, Tel vent, Metso, SIEMENS S7, SLC 500 Allen Bradley, Ge Funic, Omron.



Dynamique et motivé, j'effectue dans mon poste actuel des assistances utilisateurs, des formations, des analyses d'incidents, de la réalisation de projets, de la programmation, des tests d'acceptantes ainsi que des mises en services d'automates et automatismes sur site. Calibration des instruments et diagnostique des pannes, j'ai une excellente connaissance des procédés industriels de production et de distribution d'électricité (Basse et Haute Tension).



En espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens a votre disposition pour vous exposer mes motivations au cours d'un entretien.



Mes compétences :

Qualité