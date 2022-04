Sylvain NARDON

Après avoir été pendant plus de 20 ans, dans une Administration d'Etat, expert en ingénierie de formation, en pédagogie et spécialisé dans l'accompagnement des personnes, je suis devenu en 2014 coach certifié.

Pour mettre à disposition des entreprises mon expérience et mes compétences, j'ai décidé de créer une entreprise spécialisée dans l'accompagnement professionnel des personnes (coaching) et dans le conseil en formation.

Nos experts sont toutes des personnes de terrain qui peuvent apporter des conseils et des solutions immédiatement opérationnels. Ils interviennent en France, directement dans l'entreprise, et selon une procédure en cinq points :

- rencontre préalable avec le ou les responsables de l'entreprise ;

- élaboration de notre proposition ;

- présentation du projet ;

- intervention ;

- bilan.

Le site de mon entreprise, http://www.coaconform-snardon.fr et la vidéo https://youtu.be/hnjel5JwpdM vont vous informer des prestations que nous pouvons assurer pour les entreprises.



À titre informatif, je travaille en étroite collaboration avec une entreprise de traduction à laquelle je vous conseille de vous adresser, en cas de besoin.

Son site : http://www.traductionsespagnol-msolano.com



A título informativo, trabajo en estrecha colaboración con una empresa de traducción a la cual le aconsejo que se dirija, en caso de necesidad.

Su sitio : http://www.traductionsespagnol-msolano.com



Quelques vidéos pour connaître mes activités :



- Échanges entre formateurs : https://youtu.be/5cwancPna2A

- Coaching de vie : https://youtu.be/TeTJY8vlxz8

- Le coaching à distance : https://youtu.be/m2cOudVpSiM



Mes compétences :

Formateur

Pédagogie

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Conseil en formation