Mounir ELLEUCH

Actuel Directeur Conseiller Auprès du PDG de la STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz)

totalisant une expérience de plus de 31 ans à la STEG.



Ayant occupé les postes de responsabilité suivants:

> > Chef de Division Contrôle Commande I&C des Centrales Electriques

> > Chef de projet rénovation du système de supervision SCADA de Centrale Thermique

> > Chef de Département Production et Traitement Gaz

> > Chef de Département Etudes des Equipements Gaz

> > Directeur de l'Equipement Gaz





Mes compétences :

Audit énergétique

Risk Assessment

Conseil technique

Process Engineering

Optimisation des process

Business Consulting

Accompagnement de projet

Inspection et Expertise technique

Négociation de contrats

Tableau de bord

Audits

Diagnostic qualité