Sophie MEULEMANS NÉE CHABERT

Mon actualité du jour :



Rejoignez la force commerciale Meulemans, apprenez un métier, obtenez un diplôme en un an ! tout renseignement par mail : sophie.meulemans@orange.fr.



Nous proposerons, à partir de septembre 2021, des services commerciaux à nos clients « entreprises » : BtoB, produits et services.

Pour cela, nous embauchons des apprentis (de 16 à 30 ans, avec un niveau Bac+2 acquis),

pour suivre une Formation diplômante d'Ingénieur/e Commercial/e sur 12 mois, de sept 2021 à août 2022.

Rémunération comme apprenti. Partenariat pédagogique avec AFOREM LE MANS. Formation gratuite pour les apprentis.

Belle opportunité d'apprendre à vendre produits et services en BtoB.



L'entreprise 'SMS' est destinée :

à aider des chercheurs d'emploi à en trouver...

à aider des entreprises à trouver du personnel efficace...notamment par du

sourcing de CV...(par exemple pour BFAST-SYSTEM, EUROCAST, SOCAPS)

à former des salariés d'entreprises,

à enseigner à des étudiants (Bac+2 à Bac+5),

à réaliser des bilans de compétences,

à donner des conseils en droit social,

à accompagner vers la création d'entreprise.

Pour me joindre : sophie.meulemans.services@orange.fr



Je suis aussi très active dans une entreprise de commercialisation de produits gastrononiques : MEULEMANS EURL, qui vend principalement du Foie Gras de Canard et des Rillettes de Canard au Foie de Canard...

meulemans@orange.fr



Mes compétences :

Formatrice

Recrutement

Accompagnement individuel

Formation professionnelle continue

Bilan de compétences

Enseignement

Coaching

Formation

Marketing opérationnel

Audace

Challengeuse

Ambition

Persvrance