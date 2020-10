Abdeltef EL GUELTA

Bonjour, Je m'appelle Abdeltef E.

Après une première expérience d’analyste programmeur où j'ai parfaitement appris la maitrise des outils et techniques informatiques (Excel, Vba, Sql, ...), j’ai souhaité poursuivre mon expérience dans la gestion de projets à travers un diplôme de Master 2 Ingénierie et Management et des missions de planificateur et d'ingénieur projet depuis 2005.

De plus, j'ai voulu valider mes connaissances en gestion de projet par l'obtention de la certification PMP en fin 2013.



Je suis actuellement à la recherche d'opportunités de poste de Planificateur à l'international (Moyen Orient, Afrique ou Europe du nord)



Voici mes principales compétences :

•Planification : Ms Project 2003/2010, PSN 8 et Primavera 3 & 6

•Contrôle des coûts

•Gestion des risques

•Contrôle de projets : certification PMP

•Analyse : Analyse fonctionnelle et analyse de la valeur (Certification AFAV)

•Développement/Reporting : SQL, VBA, Sql Server, Access, Excel, Field Labor Analysis FLA, Business Objects, SAP, Hyperion, Ms Office



Mes compétences :

Ingénierie

Chef de projet

Bases de données

Reporting

Ingénieur

Planification

Analyse

Développement

Direction de projet

Project Management Professional

Coordination de projets

Gestion de projet

Primavera 3 & 6 P3 P6

Microsoft Project

Field Labor Analysis

Project Management Office

Conduite de projet