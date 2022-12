Je suis professeur directeur de recherche. Mes travaux de recherches touchent aux traitements et au transport des signaux multimédias via les réseaux sans fil. Dans le traitement je m’intéresse plus particulièrement au codage source et codage de canal (LDPC-Turbocodes). Dans le transport je m’intéresse à la QoS (qualité de services) dans les réseaux sans fil.



Mes compétences :

Réseaux sans fil

codage de source