Formatrice /Psycho caractérologue



Auteure des livres " le relooking et ses techniques" ( traduit à l'étranger)Éditions Dangles



Auteure du livre " le relooking Mariage, éditions Dangles



Triompher de ses peurs éditions Alexandra de st prix



Conceptrice de la formation par correspondance,au métier du conseil en image et /ou Relooking et France et à l’étranger



Fondatrice de l'école look et Séduction - relooking/conseil en image de soi)

www.look-et-seduction.com





Tél 04 68 92 02 26 / 06 48 22 51 17





Présention à travers la biographie tirée de mon livre "Le relooking et ses techniques" ( ci dessous)





De formation pluridisciplinaire (diplômée en esthétique et psycho-caractérologie), Joëlle Adam, auteure du livre "Le relooking et ses techniques"

Elle est passionnée par l'être humain dans son ensemble, sa psychologie, l'étude de son caractère, sa morphologie.



En novembre 2004, elle crée le concept du conseil en image de soi basé sur

« l'alliance du relooking et de la psychologie », qui permet d'accorder l'être et le paraître. Ce concept s'est développé sur plusieurs années, nécessitant de nombreuses recherches dans les domaines de la morphologie, des effets d'optique, de la colorimétrie. Ce livre sur le relooking en est le résultat.



Joëlle Adam a créé en 2004 la première école de formation au métier du relooking à Toulouse : Look et Séduction, qui est également un centre de conseils aux particuliers. Elle est à l'origine d'un concept innovant : la formation à distance pour un apprentissage du conseil en image de soi, par correspondance sur six mois.



Cette formation à distance est aujourd'hui offerte et reconnue dans le monde entier.

L'auteure a mis ses compétences au service du cinéma et de grandes marques de cosmétiques, comme L'Oréal ou Innoxa.

Vue et entendue sur France 2 / Europe 1 / Sud radio.......



