Abdenour YAKOUBEN

Ingénieur en électrotechnique, responsable technique et cogérant d'une TPE en maintenance de moteurs électriques, électricité industrielle et tertiaire depuis 2008.

Définition et dimensionnement de machines électriques (transformateurs variables, alternateurs basse vitesse et régulateurs d'induction)

Installation et réparation d'équipements électriques et électromécaniques (moteurs, pompes, ventilateurs, variateurs de vitesse ...)

Dimensionnement et réalisation de schémas de câblage d'armoire

Planification et organisation des interventions et installations chez les clients