Abdessamad KAHIR

PRINCIPALES COMPETENCES EN SECURITE DE L’INFORMATION

- Audit et accompagnement en système de mangement de qualité (ISO9001)

- conseil en gestion des risques (ISO31000)

- accompagnement en la mise en place de Plan de continuité d'activité (ISO22301)

- Gap assesment (audit, diagnostic, état des lieux) de la gestion de la sécurité de l’information (iso 27001/27002)

- Mise en place de la gouvernance sécurité

- Elaboration de méthodologie de gestion des risques, Analyse des risques, déclaration d’applicabilité, base des vulnérabilités, sélection des contrôles, appréciation des risques, .. Réf : iso 27005, EHARI, EBIOS, OCTAVE,…

- Accompagnement à la mise en place de plan de continuité d’activité selon la norme ISO22301(BS25999), plan de secours informatique

- Mise en conformité à la loi 09-08

- mise en place des processus ITIL, système de gestion des services TI selon ISO20000

- Implémentation des contrôles de sécurité : selon ISO27003

• élaboration des politiques, procédures, chartes, …

• organisation interne : nomination de responsable de sécurité de l’information, implication Direction Générale, RH, Achats, juridique, audit, moyens généraux,

• classification de l’information

• assistance aux choix de solutions techniques : antivirus, firwall, DLP,…

• mise en place de processus : gestion documentaire, sauvegarde des données, continuité d’activité, gestion des incidents, conformité légale (Loi 09-08, Loi 53-05, …), sécurité physique, amélioration continue,

• Tableau de bord et Métriques : implémentation des métriques selon ISO 27004

• Formation et sensibilisation

- Formation en ISO27001 : Implémentation, audit

- Audit des applications : scan de vulnérabilité, développement web sécurisé (réf : OWASP, SQUARE, CMMi,..)

- Audit de sécurité technique (architecture réseaux, serveurs, …) : conduite de projet ; tests intrusifs, scan de vulnérabilités,…, rapport et plan d’actions, …