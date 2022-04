Faire en sorte que le Métier, mon Client interne, ait le moins de problèmes à gérer, lui proposer des solutions pertinentes, partagées avec les parties prenantes (Actuariat, Comptabilité, Décisionnel, DSI, Prestations, Réseau de distribution…) avec, idéalement zéro impact sur les processus, objets métier et SI connexes, puis coordonner ou assurer la mise en œuvre des solutions en vue de livraisons Juste A Temps avec maîtrise des impacts sur nos Clients (les assurés et leurs employeurs) et Partenaires externes (mutuelles partenaires, réassureurs…) et internes (DSI, Compta, Actuariat…).

Voilà comment je conçois mon rôle au sein de la Direction de la Transversalité des Processus et des Programmes où j’ai l’opportunité de gérer des sujets, chantiers de bout en bout, pour le compte de mes Clients internes.



lyabdou@yahoo.fr



Mes compétences :

Optimisation de processus

Recette fonctionnelle de SI

Gestion de projet

SQL

Analyse fonctionnelle

Expression de besoins

HTML

SGBD

Manuel utilisateur

Access

VBA macro Excel

Santé

Prévoyance et assurance de groupe

Client lourd

Conception de Produits

GTD

Process

Conception

Qualité

Assurance

Test

MOA

Organisation

Audit

AMOA

Carte conceptuelle

Activ'infinite

Aneto

Protection sociale

Formation professionnelle

Visio