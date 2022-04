Abdou NGAIDO

Je suis chargé de missions, dans le domaine du logement social. J'assure l'interface locataire, dans le cadre de chantiers de réhabilitation en sites occupés.

Mes missions sont les suivantes:

Maîtrise d’œuvre sociale

- Coordination entre maîtrise d’œuvre, maître d'ouvrage et locataires

- Accompagnement et assistance de locataires pendant la durée des chantiers

Auparavant, dans mes diverses missions, je pilotais des opérations de relogements, dans le cadre de l'ANRU

Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale

- Chargé de relogement

- Définition plan stratégique de relogement

- Accompagnement social de locataires ( constitution de demandes de logement, visites de logements, enquêtes de terrain, suivi des tableaux de bord, force de proposition en CAL )



Mes compétences :

Interface locataires

Gestion de patrimoine

Médiation

Chargé de projet ANRU