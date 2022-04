Bonjour , je suis ingénieur agronome spécialisé en Economie Sociologie Rurales

je travaille au Bureau d'Analyses Macroéconomiques (BAME) dans le cadre du programme des énergies renouvelables



Mes compétences :

Informatique/Crédit agricole/Accès aux marchés des

Conception et Suivi-Évaluation des projets et prog

Étude diagnostic / Élaboration des questionnaires

économie rurale

Création et gestion de base données

Agronomie