Abdou RAFAI

Je suis en fonction voila maintenant 33 ans j'ai exercé dans multiples services relevant ministère de l’intérieur Maroc ,mais dernièrement cela fait 7 ans et après mon reclassement Ech 11 et que l'Arrété m'a été remis les services des ressources humaines centrale refusent ma régularisation sous prétexte que je suis en situation de détachement et qu'il y a un vide juridique des cas pareils de ce fait je demande aide de la part des lecteurs de cette page ربي يجازيهم