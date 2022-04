J ai entrepris une reconversion professionnelle à 27 ans en reprenant des études supérieures école national supérieur en statistique et économie applique

Pour favoriser cette reconversion, j ai occupé des postes dans de grandes entreprises algérien domaine aménagement environnement et hydraulique





Aujourd'hui je souhaiterais élargir mon réseau professionnel.



Langues parlées et écrites : anglais, français , arabe littéral, arabe dialecte,…Voir plus



Mes compétences :

Négociation

Communication

Microsoft Excel

SPSS Statistics

Microsoft PowerPoint

Gestion de projet

Analyse de risque

Évaluation d'entreprise

Analyse de données

Prim avira