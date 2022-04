Abdou SANI BOUKARI

Nigérien de 55 ans, marié et père de 6 enfants.



Diplômé de l'Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecines vétérinaires de Dakar depuis 1989.



Fonctions occupées: Chef de service de district, Directeur régional, Directeur des Etudes et de la planification au Ministère de l’Élevage, Représentant du Groupe Dagos Entreprise et Commerce (DEC) au Niger et Directeur Général au bureau d’Études Agropast-Consult.

Collaborateur des Organisations Paysannes d'Afrique de l'Ouest.



Mes compétences :

Étude d'impact

Social networking

Santé animale

Community management

Production animale