Avec plus de 10 ans d’expérience dans la Distribution des dérivés pétroliers , lubrifiants et GPL , je souhaite embrasser un nouveau challenge.

En ma qualité d'Ingenieur d'Etat en Transport et Equipement petroliers .



je suis a la recherche active d'un emploi dans le secteur petrolier et minier .



je voudrais rejoindre un bureau d'etude ,une equipe de conception,d'exploitation ou de production d'une société intervenat dans le petrole , les gisement miniers ou la production industrielle