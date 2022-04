Éditique / création de magazines (imprime, numerique), journaux, livres imprimé et numérique (Pdf, ePub, mobi, html), plaquettes, dépliants…/ Retouche et traitement d’images / Identité visuelle (logo) / Veilles technologique,



Mes compétences :

Fireworks

Quark x press

Illustrator

Mac

Indesign CS5

Adobe Flash

After effects

Photoshop

Adobe première

PAO

Infographie

Maquettage