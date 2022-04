Abdou SEYE

Je suis documentaliste, diplômé du Master 2 ingénierie du document électronique de l'université Toulouse 2 Jean Jaurés. Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine des technologies et services de l'information.



Mon parcours universitaire et mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du métier de documentaliste à savoir:



Conception et structuration de systèmes d’informations documentaire.

Gestion électronique des documents.

Recherche d’informations et veille documentaire.

Valorisation et management des structures d’informations.

Organisation et gestion des contenus (Bases de données et sites web)

Maîtrise parfaite de la méthode de mise en place d’une stratégie de veille.



Un détour de deux ans dans le domaine de la gestion des ressources humaines m'a permis d'avoir un master en GRH et des connaissances dans le domaine du management des systèmes d'information des ressources humaines.



J'ai un très bon niveau d'anglais (B2) et je suis mobile dans toute la France et au Luxembourg.



Mes compétences :

Archivage

Gestion du document

Numérisation

Documentation

Logiciel documentaire

Lotus Domino

Microsoft Office SharePoint

Records management

GED Collaborative

Veille documentaire

GED

Recherche documentaire