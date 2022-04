Abdou SIDIBE

SIDIBE Abdou est un ingénieur en Génie Civil et Construction, Titulaire d'un Master 2 en Management des Entreprises et Organisations option Qualité, Hygiène, sécurité et Environnement (M2 MEO_QHSE), disposant de trente quatre ans (34) années d’expériences confirmées dans le domaine du Bâtiment et des Travaux Publics. Cette somme d’expériences acquises aussi bien sur le plan technique que sur le plan administratif, est le fruit d’une carrière menée avec grand intérêt auprès de l’Administration Publique et au contact des Entreprises privées.



En effet, pendant trente quatre ans (34) ans, j’ai assuré des fonctions allant des postes de Chef d’équipe à Chef de Service Routes et Pistes Rurales dans l’Administration Publique, responsabilités qui m’ont permis de consolider mes acquis en matières d’exécution, de contrôle et de supervision de la qualité d’exécution des travaux, d’organisation et de gestion de chantier et de direction des hommes. Et depuis 2005, je renforce mon expérience en matière de gestions administratives, technique et financière des projets, grâce aux taches qui m’ont été assignées par la Direction Générale des Routes (DGR).

Je suis présentement Chef de Service Technique du Projet travaux à Haute Intensité de Main d'Oeuvre (PTR-HIMO).



D’autre part, il est également utile de noter que j’ai bénéficié de stage de recyclage aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays toutes chose qui a contribué à me rendre plus opérationnel.



Mes compétences :

Chaussées

Enrobés

Routes