Abdou TAHIROU

Nigérien, agé de 48 ans je suis actuellement collaborateur d'un cabinet en gestion des ressources humaines dénomé : Niger Labour.



Je jouis d'une bonne expérience en banque et en finance comptabilité et gestion des entreprises puis possède à mon actif 25 ans de carrière décomposée comme suit:



- 15 ans de banque;

- 01 an de micro finance;

- 09 ans de projet et ONG



Mes diplômes ont été obtenus dans les écoles professionnelles de la place au Niger (Niamey), en Suisse (Sion),au Togo (lomé).

A cela s'ajoute 2 ans de cours par correspondance à l'institut technique de banque de France (Paris).