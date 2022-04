Abdou Wakhab DIOP

Auditeur Interne et Gestionnaire des Risques fort de plusieurs années d’expérience dans le secteur de la finance au Sénégal, j'aide l'institution à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, les risques par le biais d’un ensemble de règles et de procédure et le contrôle interne en faisant des propositions pour renforcer son efficacité. ma mission consiste à :



1. Veiller à la Qualité du Contrôle Interne et s’assurer que ses procédures et son organisation permettent

de vérifier et d’améliorer la sécurité et la fiabilité des opérations ;



2. Contrôler le dispositif de maîtrise des risques et évaluer les niveaux de risque effectivement encourus;



3. Détecter et analyser les dysfonctionnements ainsi que leurs conséquences et proposer les mesures

adéquates d’amélioration pour y remédier;



4. Rédiger les rapports ou les notes synthétisant les constats d’audit et d’inspection ainsi que les recommandations et les plans d’actions pour améliorer le fonctionnement et l’organisation des processus et des activités auditées.



Mes compétences :

Analyse financière

Réglementation des institutions de microfinance

Analyse de projet en développement durable

Audit interne

Gestion des risques

Gestion de portefeuille

Gestion de la relation client

Contrôle interne

Detections de fraude