Je suis technicien en Architecture et Design d'Intérieur

En effet je suis a l'écoute de tous les cabinets et entreprises dont leurs role tourne au tour du batiment.

j'ai une expérience d'un (1) ans dans ce domaine.



Mes compétences :

BONNE CAPACITE D'ADAPTATION ET DE COMPREHENSION

Microsoft Office

Design

Bonne maitrise des logiciels comme autocad,sketchu