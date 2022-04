Abdoul Aziz DIOP

Je suis géographe de formation avec option urbanisme et aménagement du territoire. je suis également enseignant du secondaire et je collabore avec la Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture en participant aux travaux de la Division de la Planification et de la réglementation urbaine.

j'ai également investi au cours de mon parcours universitaire les questions de décentralisation et de régionalisation (Maîtrise) et de pauvreté (DEA).

je m'intègre facilement dans une équipe pluridisciplinaire, j'ai une forte capacité de travail et je m'adapte rapidement dans des situation nouvelles et ma motivation et mon engagement sont sans limites.



Mes compétences :

Urbanisme

Enseignement