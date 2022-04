Blaise L. GOMIS

Mon nom est Blaise Laureço Gomis j'habite à GUINAW RAILS NORD dans le département de Pikine(Dakar Sénégal)

Je suis comptable financier de formation et profession, artiste-graffeur, entrepreneur, producteur, décorateur, designer .

THE MISGOGRAFF est une structure que j'ai mise sur pied depuis mai 2002 à Guinaw-Rails Nord. Elle œuvre dans presque tous les secteurs de Développement: Culture, Éducation, Environnement, Sport,Social, Commerce,Économie etc. Elle a des services qui s'activent sur le Graffiti, le Design, La Communication, le Management, la Décoration, l'étude de projets etc. Je suis membre fondateur du label WORKERS PRODUCTIONS et un rappeur en stand-by, un acteur culturel et de développement. Je suis le président directeur général de la structure THE MISGOGRAFF et secrétaire, trésorier et chargé de la communication du la label Workers Productions depuis mai 2008 et initiateur et directeur artistique du projet annuel GRAFFDAY( la journée du Graffiti) qui se tient chaque 15 mai et qui est à sa deuxième édition en mai 2011.



Mes compétences :

Dynamisme

Marketing

Coaching individuel

Communication événementielle

Rigueur

Management