Abdoul Aziz DRAME

Après le service militaire jais intègre l'école du tourisme pour deux ans de formation sanctionnée par un diplôme de BTS en tourisme,après cela jais suivi des cours au conservatoire national des beaux arts et avoir mon diplôme d'animateur culturelle. après mes études je me suis intègre la structure IMPULSEUR pour travailler dans le show bisse et faire la promotion et évènementielle.actuellement jais monte une agence de voyage et de tourisme et aussi un ONG pour travailler dans le développement socio économique culturelle et touristique en faisant aussi la promotion arts culture et tourisme

je suis directeur de l'agence de voyage et de tourisme et aussi de l'ONG dénommé Croupe sud visions qui sont tous a moi je mon diplôme de BTS en tourisme

diplôme de Gestion suivi évaluations des projets de développement.jais certificat de fin d'étude de l'école des arts et sortir comme animateur culturelle et promoteur de festival je suis dans la formation des acteurs de développement et la réalisation des projets de sociolecte



Mes compétences :

Utiliser les différentes approches de motivation d

Agent de voyages