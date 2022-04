Abdoul Aziz N'DIAYE

Bon je suis une personne simple, modeste, qui aime la bonté et l'amitié, j'ai la foi j'aime bien Dieu notre seigneur, je suis sénégalais, hall-poular par ma langue maternelle, marié avec une femme pour le monment ,oui je suis pour la polygamie, en plus père de deux garçons, de ma vie professionelle je suis un animateur communautaire, mon ambition c'est pour le bien étre de la population, OuiJ’adore discuter, faire la connaissance de personnes différentes (pays, culture, religion, vie)

Je ne juge jamais les gens : leurs façons de vivres, leurs aspects général, etc…

Je n’écoute jamais les ragots. je préfère, avoir ma propre opinion sur les gens et puis une rumeur fausse c’est si vite arrivée (parle par expérience J)

Quand j’ai des potes c’est pour longtemps et généralement ils savent qu’ils peuvent compter sur nous, j’aime la notion de clan ou nous ne sommes pas obligés de nous appeler toutes les semaines mais ou tout le monde sais qu’il peut conter l’un sur l’ autre