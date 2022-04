Abdoul. Aziz N'DIAYE

L'optimisation des ressources et de la fonction, sont deux principaux leviers de competivite et de performance durable pour l'entreprise. En ma qualité de courtier en Assurances, j'offre une nouvelle alternative en assurance. Me différencie par mon dynamisme et mon attachement à proposer des garanties ciblées, innovantes et adaptées à mes clients. Avec une offre optimisée et des engagements clients affiches, je constitue rapidement 3 canaux de distribution à forte croissance : ( innovation, distribution et gestion ). je m'inscris dans une nouvelle démarche. Diversifie l'offre des produits et renforce le niveau d'expertise sur des segments à forte spécificité. Je me positionne désormais comme un courtier généraliste tant en dommages aux biens qu'en assurance de personne et professionnelles. Les partenariats conclus avec les plus grandes compagnies d'assurance Françaises et Européennes permettent de maintenir des niveaux de garanties élevées et des tarifs compétitifs. Aujourd'hui, je continue d'innover pour couvrir l'ensemble des besoins en assurance du particulier et des professionnels.



Mes compétences :

Communication