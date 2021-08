R. Martial ONA

Mon projet : Reprendre une Agence générale d'assurances.



Manager, j'ai en charge de définir la stratégie et plan d'actions commerciales sur les marchés des professionnels et des particuliers. Sur cette mission j'encadre trois collaborateurs répartis sur 2 agences.



Spécialiste des assurances de personnes et du conseil en gestion de patrimoine, je suis titulaire de plusieurs certifications : GESPAT (Gestion de Patrimoine), IOBSP - AXA BANQUE (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement), DROUOT ESTATE (immobilier) et AMF (Autorité des marchés financiers - placements).



Depuis cinq ans, je propose aux clients de nos deux agences des assurances de dommage.



Je suis en recherche active d'une agence générale d'assurances à diriger en Ile de France.



Je suis Mobile sur toute la région Ile de France.