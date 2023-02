Pascal MAURICE

Ma formation doctorale, réalisée dans le domaine de l'hémostase, m'a permis d'étudier le rôle des plaquettes et de leurs interactions avec les collagènes du sous endothélium vasculaire dans l'hémostase et la thrombose et notamment de réaliser un projet de recherche ayant montré que l'inhibition des interactions précoces entre la paroi vasculaire et les plaquettes (adhésion plaquettaire) pourrait représenter une stratégie antithrombotique prometteuse.



Mes travaux de recherche en qualité de post-doc effectués à lInstitut Cochin de Paris mont permis dappréhender le vaste domaine des récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs), la plus importante famille de protéines membranaires, cible de 30 à 40% des médicaments couramment prescrits, et plus particulièrement des récepteurs de la mélatonine, impliqués en autre dans les troubles du sommeil et la dépression. Une découverte majeure de ces dix dernières années a montré que ces RCPGs étaient capables d'interagir avec de nombreux complexes protéiques, impliqués dans la régulation de ces récepteurs. Afin de caractériser les complexes protéiques associés à ces récepteurs, j'ai développé différentes approches protéomiques pour la purification et l'identification de ces complexes. Une caractérisation plus approfondie d'un des partenaires identifiés a permis de montrer pour la première une asymétrie de couplage de ce partenaire au niveau d'hétérodimères de RCPGs et de renforcer le concept original d'hétérodimères asymétriques.



Enfin, mon séjour post-doc à l'Institut de Cardiologie de Montréal m'a permis de mettre en place et de développer un projet de recherche portant sur l'identification de biomarqueurs plasmatiques de pathologies coronariennes. Ce projet, réalisé dans les locaux de la plateforme de protéomique Genome Quebec affiliée à l'Université McGill de Montréal, a nécessité l'utilisation d'un appareillage sophistiqué (Proteomelab PF2D) pour lequel il m'a fallut mettre au point son application à la recherche de biomarqueurs plasmatiques. Ce projet a permis l'identification de biomarqueurs potentiels qu'il reste désormais à valider.



Depuis novembre 2011, j'occupe un poste de Chargé de Recherche (CR2) dans le laboratoire SiRMa "Signalisation et Récepteurs matriciels", UMR CNRS/URCA 7369 du Pr FX Maquart de Reims et travaille à nouveau dans le domaine cardiovasculaire sur le remodelage vasculaire lié au vieillissement matriciel.